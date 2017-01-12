У Дніпропетровській області двоє чоловіків убили таксиста, щоб не платити за проїзд (фото)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, того дня до автомобіля «ZAZ SENS» на залізничному вокзалі м. Дніпра сіли двоє чоловіків, які попросили підвезти їх до м. Кам’янського. В дорозі вони змінили пункт призначення на с. Улянівка Криничанського району.

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Розуміючи, що в кінці маршруту їм доведеться розплачуватися за чималий кілометраж, молодики задумали позбутися водія. Завдавши потерпілому численних ударів ножем, вони перетягнули тіло померлого таксиста на заднє сидіння автомобіля та направилися до м. Жовті Води. Там зловмисники скинули тіло в каналізаційний колодязь, розташований на території колишнього заводу, а автомобіль відігнали на автостоянку.

Оперативним шляхом поліцейські вийшли на слід двох підозрюваних в умисному вбивстві. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Встановлено, що чоловіки раніше судимі не були. Їм загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі строком від 7 до 15 років.