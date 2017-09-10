У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула дитина (фото)

17:09, 10 вересня 2017
Інциденти
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З 9-го поверху будівлі було евакуйовано жінку та дві дитини.

Наразі невідомі причини займання / фото facebook.com/DSNSKyiv

У Києві сталася пожежа у житловій багатоповерхівці на вулиці Симиренка, 24. Займання сталося на восьмому поверсі 9-поверхівки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

facebook.com/DSNSKyiv

Згідно із повідомленням, загинув 5-річний хлопчик.

facebook.com/DSNSKyiv

"Після прибуття на місце події рятувальники провели розвідку та встановили, що в квартирі перебувають люди. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували потерпілих чоловіка, якого госпіталізовано з сильними опіками, та жінку. Також з 9-го поверху було евакуйовано жінку та дві дитини. На жаль, під час пожежі загинув 5-річний хлопчик. На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 працівники особового складу", - ідеться в повідомленні столичної ДСНС.

Причини пожежі поки невідомі.

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