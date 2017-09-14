Смертельний наїзд на дитину у Миколаєві: водій вантажівки збив першокласника

У Миколаєві вантажівка збила на смерть першокласника просто на газоні за багатоповерхівкою, пише ТСН.

Повідомляється, що мати вела 6-річного сина зі школи, коли хлопчик побіг вперед. Саме в цей момент вантажівка ЗІЛ раптово почала давати задній хід.

Вантажівка двічі переїхала дитину, поки водій зрозумів, що трапилось. Як з'ясувалось, водій стабільно порушував ПДР - його позбавили права керувати автомобілем.

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Пізніше стало відомо, що вантажівка в’їхала на газон щоб дістатися до будмайданчика. Місцеві мешканці повідомляють, що вантажівки їздять не вперше.

Мати хлопчика ледь не покінчила із собою.