Смертельний наїзд на дитину у Миколаєві: водій вантажівки збив першокласника
19:09, 14 вересня 2017Інциденти
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Вантажівка двічі переїхала дитину, поки водій зрозумів, що трапилось.
Мати хлопчика ледь не вкоротила собі віку / скріншот
У Миколаєві вантажівка збила на смерть першокласника просто на газоні за багатоповерхівкою, пише ТСН.
Повідомляється, що мати вела 6-річного сина зі школи, коли хлопчик побіг вперед. Саме в цей момент вантажівка ЗІЛ раптово почала давати задній хід.
Вантажівка двічі переїхала дитину, поки водій зрозумів, що трапилось. Як з'ясувалось, водій стабільно порушував ПДР - його позбавили права керувати автомобілем.
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Пізніше стало відомо, що вантажівка в’їхала на газон щоб дістатися до будмайданчика. Місцеві мешканці повідомляють, що вантажівки їздять не вперше.
Мати хлопчика ледь не покінчила із собою.
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