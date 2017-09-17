Пожежа в дитячому таборі: у МВС обіцяють покарати винних

У Міністерстві внутрішніх справ України запевнили, що розслідування пожежі в дитячому одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули діти, буде об'єктивним.

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Про це повідомили у прес-службі МВС.

«МВС гарантує об'єктивність та неупередженість розслідування цього злочину та покарання винних у рамках чинного законодавства України», - йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві закликали не спекулювали на трагедії. «Ми закликаємо усіх не спекулювати на трагічних подіях та не використовувати людське горе у реалізації політичних амбіцій. Проявіть людяність та співчуття до родин, які втратили найдорожче-дітей», - наголошується у повідомленні.

У МВС також висловили співчуття родинам дітей, які загинули під час пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

16 вересня під будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.