На Закарпатті поліція затримала 30 озброєних ромів, які їхали на бійку

У Закарпатській області в місті Свалява стався побутовий конфлікт між місцевими жителями та групою мешканців Великого Березного.

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Як повідомляє прес-служба поліції на Закарпатті, правоохоронці не допустили продовження бійки, затримавши у Перечині 30 молодиків зі зброєю, які їхали у Сваляву на підмогу.

«Учора, 16 вересня, о 15.22 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що в місті Свалява на вулиці Гірській... відбувається бійка. На місце події прибули правоохоронці. Під час перевірки була отримана інформація про можливе продовження конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, завдяки оперативно-профілактичним заходам, проведеним на території Перечинського району, вдалося запобігти розвитку конфлікту.

«Близько 19.35 в місті Перечин на вулиці Ужанській місцеві правоохоронці разом із спецпризначенцями з Ужгорода зупинили автомобілі, в яких їхали три десятки чоловіків. Усі вони є жителями Великого Березного та району. У двох машинах поліція знайшла зброю. Зокрема, 14 патронів до мисливської рушниці, пістолет, схожий на пневматичний, 6 дерев’яних бит, дві металеві труби», – повідомляють у поліції.

Наразі вилучені речі скеровано на експертизу.

Матеріали справи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини справи з’ясовують слідчі, повідомляють у ГУНП в Закарпатській області.

За даними Закарпаття онлайн, затриманими є представники ромської громади, які конфліктували між собою.