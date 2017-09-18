На Львівщині закрили ізолятор за порушення прав ув'язнених

У Дрогобичі після перевірки прокуратури призупинив роботу ізолятор тимчасового тримання №2 у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Як зазначають, під час перевірки виявили порушення конституційних прав ув'язнених.

"У серпні цього року виявлено ряд порушень, зокрема, щодо медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення, а також вимог законодавства з охорони приміщення і пожежної безпеки", - наголошується в повідомленні.

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Під час попередніх перевірок прокуратура неодноразово вимагала керівництво ізолятора усунути недоліки в роботі, але там на це належним чином не відреагували.

Як повідомляється, ізолятор призупинив свою діяльність, допоки зазначені порушення не будуть усунені.