На Львівщині закрили ізолятор за порушення прав ув'язнених
Як повідомляється, ізолятор призупинив свою діяльність, допоки зазначені порушення не будуть усунені.
У Дрогобичі після перевірки прокуратури призупинив роботу ізолятор тимчасового тримання №2 у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Як зазначають, під час перевірки виявили порушення конституційних прав ув'язнених.
"У серпні цього року виявлено ряд порушень, зокрема, щодо медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення, а також вимог законодавства з охорони приміщення і пожежної безпеки", - наголошується в повідомленні.
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Під час попередніх перевірок прокуратура неодноразово вимагала керівництво ізолятора усунути недоліки в роботі, але там на це належним чином не відреагували.
Як повідомляється, ізолятор призупинив свою діяльність, допоки зазначені порушення не будуть усунені.