У Києві біля РАЦСу знайшли тіло людини

08:57, 25 вересня 2017
Інциденти
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На місці працюють поліцейські, які встановлюють причини смерті.

Очевидець повідомив, що тіло лежало поруч із легковиком / фото УНІАН

У Києві біля РАЦСУ по вул. Якуба Коласа, 6 у Святошинському районі знайшли тіло людини. Про це пише ТСН.ua із посиланням на повідомлення очевидця.

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Видання пише, що тіло невідомого лежало поруч із легковиком "ВАЗ", під бампером якого є кров.

Наразі на місці працюють поліцейські. Причини смерті невстановлені.

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