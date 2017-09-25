У Києві біля РАЦСу знайшли тіло людини

У Києві біля РАЦСУ по вул. Якуба Коласа, 6 у Святошинському районі знайшли тіло людини. Про це пише ТСН.ua із посиланням на повідомлення очевидця.

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Видання пише, що тіло невідомого лежало поруч із легковиком "ВАЗ", під бампером якого є кров.

Наразі на місці працюють поліцейські. Причини смерті невстановлені.