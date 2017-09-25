У Києві біля РАЦСу знайшли тіло людини
08:57, 25 вересня 2017Інциденти
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На місці працюють поліцейські, які встановлюють причини смерті.
Очевидець повідомив, що тіло лежало поруч із легковиком / фото УНІАН
У Києві біля РАЦСУ по вул. Якуба Коласа, 6 у Святошинському районі знайшли тіло людини. Про це пише ТСН.ua із посиланням на повідомлення очевидця.
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Видання пише, що тіло невідомого лежало поруч із легковиком "ВАЗ", під бампером якого є кров.
Наразі на місці працюють поліцейські. Причини смерті невстановлені.
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