На складі боєприпасів в Калинівці зберігається 188 тисяч тонн боєприпасів - ЗМІ

На арсеналі в Калинівці Вінницької області, де сталися вибухи, зберігається 188 тис. тонн боєприпасів (10 тис. умовних вагонів) на площі 60 га. Про це повідомляє місцевий сайт 0432.ua.

Зазначається, що серед них - ракети системи залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град".

У той же час в Генштабі заявили, що на території складу боєприпасів у Калинівці Вінницької області площа пожежі становить близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу. В половині охоплених вогнем сховищ боєприпаси відсутні.

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Як відомо, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.

На даний момент евакуйовано 28,3 тисячі осіб, є постраждала.