На території військових частин оперативних командувань Сухопутних військ ЗС України введено посилений режим охорони. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України в Facebook.

ЗСУ посилили охорону військових об’єктів після вибухів на складі в Калинівці/

Командування нагадує, що будь-яке несанкціоноване проникнення на територію об'єктів військових частин тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України.

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"Звертаємось до громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією ДСНС, двох осіб травмовано.

Вибухи на складі боєприпасів у Калинівці назвали диверсією.