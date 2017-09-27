Нацгвардія спростувала чутки про причетність до нічних вибухів, які налякали киян (відео)

Нацгвардія спростувала чутки про причетність до нічних вибухів у Києві. Так, мешканців столиці налякали звуки, схожі на вибухи.

За різними свідченнями, вони тривали від кількох хвилин до трьох годин. Одні чули салюти, інші - гарматні залпи й постріли з гранатомета.

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Вранці з'являються публікації, що вибухи - від навчань військової частини Нацгвардії на північ від Києва, під селом Нові Петрівці. Одні жителі кажуть, що звуків не чули, інші - що просто тремтіли шибки.

Про навчання гвардійців попередив лише сайт Вишгородської РДА, та голова району заявляє, що цієї ночі звуки були точно не звідти. Слова посадовця підтвердили і в НГУ. "Спростовую, бо всі навчання і стрільби відбуваються до 18-ої години... Тобто це вибухи були не в нашій частині", - заявив Роман Герасименко, командир Північного територіального об'єднання Нацгвардії.

Раніше у соцмережах повідомляли, що звуки було чути в районі вулиць Саксаганського та Володимирської, в районі Дарниці, на Оболоні, Троєщині, Лук'янівці, Дарниці, Дорогожичах.