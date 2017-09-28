На Харківщині мавпи напали на працівника зоопарку: відірвали йому вухо та кілька пальців рук

У Харківській області внаслідок нападу мавп працівник зоопарку зазнав травматичної ампутації вушної раковини та кількох пальців рук.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, подія сталася сьогодні, 28 вересня, близько 11:30 в одному з зоопарків у Дергачівському районі поблизу Харкова.

За відомостями поліції, працівники слідчо-оперативної групи Дергачівського відділу поліції, які прибули на місце події за викликом колег постраждалого, встановили, що працівник отримав тілесні ушкодження під час виконання своїх професійних обов’язків.

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Зі слів свідків, чоловік зайшов у клітку з мавпами, щоб погодувати їх. Несподівано тварини накинулися на нього. Внаслідок нападу у потерпілого травматичним шляхом ампутована права вушна раковина та декілька пальців рук. 51-річного чоловіка доставили до відділення політравми лікарні швидкої невідкладної допомоги міста Харкова. На теперішній час стан його здоров'я стабільний.

Наразі вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. За фактом проводиться подальша перевірка.