Під Хмельницьким впав військовий літак (доповнено)

13:24, 29 вересня 2017
Інциденти
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Внаслідок аварії загинули двоє пілотів.

Під Хмельницьким впав військовий літак / фото russianplanes.net, Andrey Rakul

Сьогодні приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак. 

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При аварії загинули двоє пілотів. Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА. За його даними, мова йде про навчально-тренувальний літак Л-39.

На місце події виїхали рятувальники, а також керівництво військової частини, яка базується у Старокостянтинові Хмельницької області.

Як повідомляють місцеві сайти, катастрофа сталася у селі Берегелі Красилівського району. 

Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Подробиці надзвичайної події наразі встановлюються.

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