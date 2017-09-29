Під Хмельницьким впав військовий літак (доповнено)

Сьогодні приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак.

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При аварії загинули двоє пілотів. Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА. За його даними, мова йде про навчально-тренувальний літак Л-39.

На місце події виїхали рятувальники, а також керівництво військової частини, яка базується у Старокостянтинові Хмельницької області.

Як повідомляють місцеві сайти, катастрофа сталася у селі Берегелі Красилівського району.

Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Подробиці надзвичайної події наразі встановлюються.