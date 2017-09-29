Стало відомо, де саме на Хмельниччині впав військовий літак (карта)
14:00, 29 вересня 2017Інциденти
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У Красилівському районі Хмельницької області розбився військовий літак.
Літак розбився у селі Берегелі / Скріншот
Як повідомляють місцеві сайти, катастрофа сталася у селі Берегелі Красилівського району. Літак навчальний, унаслідок падіння загинули двоє, передає Ye.ua.
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У Міноборони підтвердили інформацію. "Сьогодні, 29 вересня, близько 12.20 під час планових польотів на Хмельниччині розбився навчально-тренувальний літак Л-39 Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні МО.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА, на Хмельниччині сьогодні при падінні військового літака загинули двоє пілотів.
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