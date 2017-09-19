У Хмельницькій області літак упав на поле, пілот вижив (фото, відео)

19 вересня об 11:15 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що літак Z-37 Cmelak, що здійснював оприскування між селами Баглаї та Трительники Волочиського району Хмельницької області, через несправність впав на територію сількогосподарського поля з соняшником, повідомляє ДСНС.

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На місце події прибули 4 чоловіка особового складу 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Рятувальники вивільнили постраждалого з кабіни літака та передали його медикам. Чоловіка з численими травмами у задовільному стані доправлено до Волочиської центральної районної лікарні.

Крім того, працівники ДСНС вжили заходів щодо недопущення займання літака.

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Харківщині трактор задавив німця, який цікавився українським сільським життям.