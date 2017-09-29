Суцільна пустка: наслідки вибухів у Калинівці показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Опубліковано фото, зняті з висоти пташиного польоту, території військової бази після вибухів та пожежі на складі боєприпасів. Їх показало агенство Reuters.

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"Аерофотозйомка показує територію військової бази після недавніх масових вибухів на складах боєприпасів у Вінницькій області", - йдеться у підписі до світлин.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей.