Суцільна пустка: наслідки вибухів у Калинівці показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)
15:17, 29 вересня 2017Інциденти
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Reuters зняло з висоти місце "пекла" - вибухів на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області.
Опубліковано фото, зняті з висоти пташиного польоту, території військової бази після вибухів та пожежі на складі боєприпасів. Їх показало агенство Reuters.
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"Аерофотозйомка показує територію військової бази після недавніх масових вибухів на складах боєприпасів у Вінницькій області", - йдеться у підписі до світлин.
Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей.
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Новина в сюжеті: Вибухи на складі боєприпасів в Калинівці