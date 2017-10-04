На Дніпропетровщині затримали злочинців із вибухівкою і наркотиками на півмільйона гривень

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині 3 жовтня поліція затримала чотирьох учасників злочинної групи, у яких вилучено наркотики на понад 0,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, в ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили за місцем мешкання зловмисників марихуану, опій ацетильований та опій екстракційний.

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Крім того, вдома у одного з членів групи знайшли 2 тротилові шашки та набої.

Розпочато кримінальне провадження за статтями 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.