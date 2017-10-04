У Сумах внаслідок вибуху на макаронній фабриці постраждали троє людей (відео)

У Сумах сьогодні, 4 жовтня, внаслідок вибуху на приватному підприємстві постраждали троє людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, повідомлення про вибух на малому підприємстві, розташованому на вулиці Робітниче Селище, надійшло о 15:15.

Згідно із повідомленням, співробітники ДСНС встановили, що стався спалах дров’яного котла без подальшого займання. За попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації постраждали троє працівників – два робітники і власник підприємства, яких госпіталізували до медичних закладів. Двоє перебувають у важкому стані, в одного чоловіка перелом ноги.

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Внаслідок вибуху приміщення повністю зруйноване.

За інформацією відділу комунікації поліції Сумської області, на місці працюють слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. «Попередньо було встановлено, що на місці події проводились роботи з монтажу парового котла для обробки борошняної продукції. Вказана подія внесена до ЄРДР за ознаками ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Стан потерпілих з‘ясовують медики, за висновками яких буде уточнено кваліфікацію події», – зазначив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.

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