Трагедія під Калинівкою налякала жителів біля інших артскладів: охороняють території і планують свої дії

19:19, 04 жовтня 2017
Інциденти
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Як евакуювати людей з цих глухих лісів, міркують і чернігівські чиновники.

Трагедія під Калинівкою налякала жителів сіл біля артскладів на Ічнянщині /

Територія арсеналу на Ічнянщині одна з найбільших в Україні - 600 гектарів.

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Жителі ближніх сіл пильно стежили за подіями в Калинівці. Люди вже планують свої дії у випадку повторення трагедії і самі взялися за охорону території: інформують правоохоронців про всіх чужих і підозрілих.

Як евакуювати людей з цих глухих лісів, міркують і чернігівські чиновники.

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Теги: #Калинівка вибухи на складі