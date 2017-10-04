Трагедія під Калинівкою налякала жителів біля інших артскладів: охороняють території і планують свої дії

Територія арсеналу на Ічнянщині одна з найбільших в Україні - 600 гектарів.

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Жителі ближніх сіл пильно стежили за подіями в Калинівці. Люди вже планують свої дії у випадку повторення трагедії і самі взялися за охорону території: інформують правоохоронців про всіх чужих і підозрілих.

Як евакуювати людей з цих глухих лісів, міркують і чернігівські чиновники.