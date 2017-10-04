Трагедія під Калинівкою налякала жителів біля інших артскладів: охороняють території і планують свої дії
19:19, 04 жовтня 2017Інциденти
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Як евакуювати людей з цих глухих лісів, міркують і чернігівські чиновники.
Трагедія під Калинівкою налякала жителів сіл біля артскладів на Ічнянщині / скришот
Територія арсеналу на Ічнянщині одна з найбільших в Україні - 600 гектарів.
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Жителі ближніх сіл пильно стежили за подіями в Калинівці. Люди вже планують свої дії у випадку повторення трагедії і самі взялися за охорону території: інформують правоохоронців про всіх чужих і підозрілих.
Як евакуювати людей з цих глухих лісів, міркують і чернігівські чиновники.
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