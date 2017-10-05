У центрі Києва під офісом партії "5.10" остаточно розгромили корову Балашова (фоторепортаж)

У центрі Києва під офісом партії "5.10" Геннадія Балашова остаточно розгромили скульптуру корови. Як повідомляв УНІАН, нападники влаштували погром на літньому майданчику та застосували сльозогінний газ проти поліції.

В одного з нападників забрали сокиру, якою, ймовірно, і знищували партійне майно. На перехресті вулиць Шовковична та Інститутська, знаходяться посилені наряди правоохоронців, які не дають невідомим розгромити офіс "5.10".

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