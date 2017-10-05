У Києві сталися сутички під офісом партії "5.10": молодики обезголовили корову та застосували сльозогінний газ (фото, відео)

Близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова. Про це повідомляє "Українська правда".

Молодики розтрощили скульптури, зірвали всі прапори. Зокрема, один із чоловіків розламав сокирою розфарбовану корову з написом 5.10.

Самого Балашова на місці подій немає. На місці події присутні поліцейські. Мета погрому поки не відома, хлопці не коментували свої дії.

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Як передає ТСН, невідомі застосували газові балончики проти поліції. Наразі відомо, що на перехресті вулиць Шовковична і Інститутська, перебувають посилені сили правоохоронців, які намагаються завадити невідомим у розгромі офісу "5.10".

Знищено майданчик перед приміщенням партії, а також частково партійну символіку.

В одного з нападників забрали сокиру, якою, ймовірно, і знищували партійне майно.

Раніше, у Києві активісти розгромили АЗС та вступили у сутички із поліцією.