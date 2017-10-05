У смертельній аварії за участю автобуса Нацгвардії під Києвом винен водій маршрутки (відео)

17:08, 05 жовтня 2017
Інциденти
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Судячи з усього, водій порушив правила дорожнього руху, він взагалі не повинен був бути за кермом.

У Київській області сталося зіткнення службового автобуса Нацгвардії з пасажирським автобусом / фото pravda.lutsk.ua

Винуватцем трагічної ДТП, що сталася сьогодні, 5 жовтня, недалеко від Києва, став водій автобуса. Про це заявив заступник керівника Вишгородського відділення Нацполіції Олександр Вінник, передає ТСН.

За його словами, колона автобусів з нацгвардійцями виїжджала на трасу з другорядної дороги. Автомобілем служби безпеки дорожнього руху НГУ з увімкненими проблисковими маячками було перекрито рух по трасі. Два автобуси встигли проїхати, тоді як у бік третього в'їхала маршрутка. Всього в колоні рухалося десять автобусів.

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За словами Вінника, під час руху колони по дорозі, всі водії повинні бути максимально уважні і пропустити її. Чому водій маршрутки не відреагував на ситуацію, поки не ясно.

Водія автобуса госпіталізували з переломом ноги. ТСН стало відомо, що він взагалі не повинен був бути за кермом: маршрутний лист вже півтора місяці недійсний.

Як повідомляв УНІАН, у ДТП з автобусом Нацгвардії загинув військовий, 8 осіб постраждали.

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