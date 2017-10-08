Під Миколаєвом на ходу загорівся пасажирський потяг (фото, відео)

7 жовтня після 21:00 поблизу станції Новополтавка Миколаївської області сталося загоряння локомотиву поїзда № 122 Миколаїв – Київ.

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"Локомотив було відчеплено від вагонів та викликано пожежні машини ДСНС, які ліквідували пожежу", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" на її сторінці у Facebook.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, обставини з’ясовуються. "Укрзалізниця" попросила вибачення у пасажирів за незручності.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Хустському районі Закарпатської області під час руху сталося займання у приміському потязі Королево –Тересва.