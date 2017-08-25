На Закарпатті під час руху загорівся приміський потяг

У Хустському районі Закарпатської області під час руху сталося займання у приміському потязі Королево –Тересва.

Як повідомили у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, о 17:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приміському потязі.

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У відомстві зауважили, що займання, що виникло під час руху у моторному відсіку, помітив машиніст. Він зупинив потяг та, відчепивши вагон-кабіну машиніста, разом з іншими працівниками організував евакуацію пасажирів. \

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників.

Рятувальники, що прибули за викликом, локалізували пожежу о 18:20, о 19:32 - повністю ліквідували її. Внаслідок події травмованих та загиблих не було. На місці працювало 11 бійців ДСНС та три спецавтомобілі. Рух залізницею повністю відновлено.

Нагадаємо, 6 липня на залізничному переїзді у районі села Бороняво Хустського району виникла пожежа в приміському потязі Тересва-Королево.