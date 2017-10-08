Правоохоронці затримали у Одесі втікача-рецидивіста

Правоохоронці затримали в Одесі втікача-арештанта. Як повідомили УНІАН у Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції, заарештованого чоловіка, який втік 6 жовтня з протитуберкульозного диспансеру, затримали співробітники патрульної поліції.

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Зловмисника, який проходив медичне обстеження в диспансері, було затримано напередодні, 7 жовтня, близько 22.00.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 29-річний арештант утік з протитуберкульозного диспансеру, куди був доставлений на обстеження з Одеського слідчого ізолятора. За даними ЗМІ, злочинця 1988 року народження неодноразово судили за крадіжки.