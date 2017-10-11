У Києві на Оболоні машина насмерть збила дівчину на пішохідному переході (фото, відео)

12:24, 11 жовтня 2017
Інциденти
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Водій автомобіля стверджує, що дівчина раптово вискочила на проїжджу частину.

Київ Оперативний

У Києві на Оболоні автомобіль Morris Garages збив на смерть дівчину на пішохідному переході. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в соцмережі.

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Київ Оперативний

"Смертельне ДТП на проспекті Оболонському, біля ТРЦ DreamTown. Водій автомобіля MG каже, що дівчина різко вискочила на пішохідному переході, і він не встиг зреагувати", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після зіткнення автомобіль зупинився в 20 метрах від пішохідного переходу, а дівчину на кілька метрів відкинуло на тротуар, де вона сильно вдарилася головою.

Київ Оперативний

В результаті наїзду дівчина 1984 року народження від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.

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