У Києві на Оболоні машина насмерть збила дівчину на пішохідному переході (фото, відео)

У Києві на Оболоні автомобіль Morris Garages збив на смерть дівчину на пішохідному переході. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ Києві автомобіль злетів з мосту, госпіталізована дитина

"Смертельне ДТП на проспекті Оболонському, біля ТРЦ DreamTown. Водій автомобіля MG каже, що дівчина різко вискочила на пішохідному переході, і він не встиг зреагувати", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після зіткнення автомобіль зупинився в 20 метрах від пішохідного переходу, а дівчину на кілька метрів відкинуло на тротуар, де вона сильно вдарилася головою.

В результаті наїзду дівчина 1984 року народження від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.