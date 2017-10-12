"Чуваче, я Гройсмана знаю": у Києві п'яний водій протаранив тролейбус (фото, відео)

У Києві на проспекті Правди сталася ДТП, яку спричинив п'яний водій Skoda. Там він в'їхав у тролейбус, який від'їжджав від зупинки, пише на своїй сторінці у Facebook "Київ оперативний".

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"Каже, що прямо перед капотом його авто перебігала людина і він був змушений обирати - або в людину, або у тролейбус", - йдеться у повідомленні.

Згодом водій сказав, що забере тролейбус із собою та відремонтує на СТО. Також зазначив, що знає Гройсмана, але просто не хоче його "напрягати".

"Драгер задув на 1,95 проміле", - додали у "Києві оперативному".

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві п'яний таксист влаштував перегони з копами й намагався з'їсти ключі від авто.