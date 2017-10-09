У Києві п'яний таксист влаштував перегони з копами й намагався з'їсти ключі від авто (фото, відео)

П‘яний водій таксі в столиці влаштував перегони з полісменами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

"Без світла і "зигзагом" по Мінському масиву рухався автомобіль Daewoo. Його зупинили патрульні поліцейські. Як тільки правоохоронець підійшов до авто і хотів представитися, водій натиснув педаль газу й почав тікати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно 10 хвилин за ним ганялися поліцейські. Водій і по тротуарах носився, й на червоний сигнал світлофора пролітав, й навіть встиг проїхатися дитячим майданчиком.

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"Перекривши усі заїзди та виїзди із двору дому № 93 по вулиці Автозаводській, водію було просто нікуди втікати. Він припаркував авто й почав тікати. Патрульний наздогнав його. У роті в затриманого були ключі від автомобіля, які він невідомо навіщо намагався з'їсти", - додає "Київ оперативний".

Крім того, драгер водій задув на 1,85 проміле. Це вже втретє на водія складають адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

"Водійських прав позбавлений вже давно, але це не заважає йому п'яним знов і знов сідати за кермо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на проспекті Перемоги в Києві сталася ДТП за участю 5 автомобілів. Аварія сталася недалеко від Шулявського мосту в напрямку центру. Зіткнулися легковики Audi, Daewoo, Volkswagen, Mercedes і Mazda.