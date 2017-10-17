Нічна погоня із поліцейськими у Києві закінчилась аварією та трьома затриманими (фото)

У Києві цієї ночі патрульні влаштували погоню за порушником, яка закінчилась аварією, є постраждалі. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Поліцейські з Печерського району вели погоню за автомобілем Hyundai, а на пр.Бажана (орієнтовно ж/м Осокорки) водій автомобіля, тікаючи від копів, протаранив на повному ходу задню частину автомобіля Renault. Останній автомобіль їхав у попутному напрямку.

«Від удару, автівка Renault врізалась у стовп. Hyundai відкинуло на 15м, де він зіткнувся з відбійником, після чого авто зупинилось. В аварії постраждала пасажирка Hyundai та водій Renault. На місці працювало 6 екіпажів поліції ,2 екіпажі швидкої медичної допомоги та пожежно-рятувальна служба (так як у Renault пошкодився паливний бак)», - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що у поліцейській машині сиділи 3- молодих хлопців віком 18-23 з Hyundai, всі у кайданках. Молодики намагались покинути пригоду їх прийшлось ловити.

«З вигляду ознаки на алкогольне або нарокотичне спяніння. Розповідати про пригоду не хотіли, просто показували середні пальці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві вночі на вулиці Саперно-Слобідській сталася масштабна ДТП, яку спровокував нетверезий співробітник поліції.