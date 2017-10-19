В Одеському порту вантажний потяг розчавив легковик (фото)

Легковий автомобіль потрапив під потяг на території Одеського порту. Про це повідомляє "Думська".

Як повідомляють очевидці, це сталося вчора ввечері біля головної прохідної гавані, в районі Митної площі.

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За інформацією патрульної поліції водій Renault Kangoo намагався проїхати залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора. У момент зіткнення з потягом він встиг вискочити з машини і не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області позашляховик протаранив потяг.