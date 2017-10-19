Під Одесою затримали співробітника "фабрики тролів": працював в соцмережах проти України, популяризував "ЛДНР"

В У місті Березівка в Одеській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали місцевого мешканця, який через російські соціальні мережі розповсюджував антиукраїнські матеріали. Про це повідомив прес-центр СБУ.

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"Правоохоронці зафіксували, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках антиукраїнські матеріали із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України та популяризував терористичні організації ДНР та ЛНР. Оперативники спецслужби задокументували, що інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій та розповсюджував за "гонорари", - заявили в СБУ.

Під час обшуку за місцем роботи та проживання громадянина співробітники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, наприкінці вересня в Запоріжжі затримали пропагандиста терористичної організації "Донецька народна республіка".