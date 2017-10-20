Переліз через паркан і ходив по колії: поліція розповіла про загибель чоловіка у метро Києва

Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка на коліях у київському метро на перегоні між станціями «Гідропарк» та «Лівобережна».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці столичної підземки з’ясовують обставини загибелі чоловіка на коліях. Подія сталася на перегоні між станціями «Гідропарк» та «Лівобережна». 33-річний житель Сумської області від отриманих травм помер на місті. Розпочато досудове розслідування», - йдеться в повідомленні.

19 жовтня о 22.48 до чергової частини управління поліції в метрополітені надійшло повідомлення про те, що на коліях лежить чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та лікарі. Прибувши на виклик, лікарі швидкої допомоги констатували смерть чоловіка.

Читайте такожУ Києві на Куренівці знайшли застреленого чоловіка (фото)

Правоохоронці з камер відеонагляду метрополітену встановили, що чоловік переліз через паркан і ходив по колії. Причини такої поведінки поліцейські з’ясовують.

Тіло направили на експертизу для остаточного встановлення причини смерті.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка.