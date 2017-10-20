На Житомирщині викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю

Сьогодні правоохоронці Житомирщини викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, вилучивши понад 15 тис. літрів фальсифікату. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Установлено, що група осіб, точна кількість яких зараз встановлюється, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Київської області організувала підпільний цех із незаконного виготовлення підакцизних товарів, які реалізовувалися на території Житомирської та інших областей.

Як зазначається у повідомленні, 20 жовтня у ході досудового розслідування обласною прокуратурою спільно із податковою міліцією проведено ряд обшуків у місцях виготовлення та збуту алкогольної продукції на території Житомирської та Київської областей.

За результатами обшуків вилучено 15 тис. 90 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 5 тис. літрів етилового спирту, компоненти для виробництва фальсифікату, комп’ютерну техніку, транспортні засоби та обладнання для виготовлення алкоголю.

На даний час подано клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконного збуту).