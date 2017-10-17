Горе-колектори: на Одещині затримали двох викрадачів, які посадили чоловіка на ланцюг у гаражі (відео)

В Одеській області затримано зловмисників, які 15 жовтня викрали і посадили на ланцюг чоловіка за борги.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затримання провели співробітники Овідіопольського відділу поліції, куди надійшла заява жінки про насильницьке утримання її чоловіка в одному з гаражів.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили чоловіка, шия якого була закута в ланцюг.

В ході подальшого розгляду було встановлено, що двоє зловмисників - 46-річний громадянин Молдови та 37-річний громадянин України - закували свого знайомого, щоб таким чином «вирішити суперечку, яка виникла між ними через гроші».

За словами заступника начальника - начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області Сергія Шайхета, зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

«Горе-колектори не подумали про наслідки своїх вчинків - на них самих надіто наручники... Потерпілого було доставлено до лікарні, де йому надано необхідну медичну допомогу, а двом його «друзям» тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі», - заявив Шайхет.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій регіонального главку поліції, 31-річного потерпілого було виявлено в підсобному приміщенні гаражного кооперативу. Для звільнення чоловіка, якого прикували ланцюгом за шию до стіни, було викликано працівників ДСНС, на місце також прибула швидка допомога.

В ході першочергових оперативно-слідчих дій встановлено, що мотивом злочину стало невиконання з боку потерпілого боргових зобов'язань.

«Намагаючись налякати чоловіка і прискорити виплату боргу у розмірі 550 дол., зловмисники відвезли його в орендоване ними приміщення СТО, де посадили на ланцюг», - розповіли у відділі.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Свій вчинок вони пояснюють тим, що потерпілий, працюючи слюсарем СТО, приймав для ремонту автомобілі, брав з їхніх власників гроші, привласнював кошти, однак свої зобов'язання з ремонту не виконував. Як стверджують зловмисники, потерпілий нібито самовільно взяв один із залишених на ремонт автомобілів, виїхав на ньому і потрапив у ДТП. В результаті у власників СТО перед громадянами, які залишили автомобіль на станції техобслуговування, утворилися боргові зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Одесі патрульні поліцейські врятували чоловіка, якого викрадачі незаконно позбавили волі. Повідомлялося, що 15 жовтня близько 22.00 патрульні отримали інформацію про викрадення людини в Київському районі міста. У телефонній розмові заявниця пояснила інспекторам, що зловмисники викрали і утримують у заручниках її цивільного чоловіка, поки він не розрахується з боргом. При обстеженні прилеглої території гаражного комплексу поліцейські виявили підсобне приміщення, з якого лунали крики про допомогу.

У цьому приміщенні і перебував викрадений чоловік, прикутий ланцюгом за шию до стіни. Відомості про подію внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.