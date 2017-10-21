ДТП у Харкові: в СБУ спростували інформацію про причетність свого співробітника

У Службі безпеки України спростували інформацію про причетність свого працівника до ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули п’ятеро осіб. Про це керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула написав у Facebook, коментуючи інформацію у ЗМІ.

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Він заявив, що водій автомобіля "Фольксваген Туарег", котрий також став учасником ДТП із п’ятьма загиблими, не працює в СБУ.

"Інформація, яка активно розповсюджується в українських та російських ЗМІ щодо участі 18 жовтня ц.р. у резонансній дорожньо-транспортній пригоді в центрі Харкова співробітника Служби безпеки України, не відповідає дійсності. Особа, яка керувала автомобілем "Фольксваген Туарег", не має жодного відношення до СБУ", - підкреслив Абдула.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням із "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Учора, 20 жовтня, суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала "Лексусом". За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.