У Чорноморську дівчина випала з п'ятого поверху і залишилася жива

У місті Чорноморськ Одеської області дівчина випала з 5-го поверху будинку і залишилася жива. Про це УНІАН повідомили у відділенні поліції Чорноморська, вказавши, що НП сталася напередодні ввечері.

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«На місце виїжджали наші співробітники, а також медики «швидкої», - сказали в поліції. За словами медпрацівників міської лікарні Чорноморська, 21-річну потерпілу доставили до них оперативно. Буквально через 20 хвилин після падіння з вікна.

«Пацієнтку відразу ж помістили в реанімаційне відділення, здійснили всі необхідні заходи для її порятунку. Зараз вона в стані травматичного шоку III ступеня. У неї закрита черепно-мозкова травма, множинні переломи та удари», - сказали в лікарні.

Правоохоронці виключають «кримінальну складову» цієї події. Як зазначив начальник поліції Чорноморська Сергій Ляшенко, за попередніми даними, причиною вчинку дівчини послужили обставини особистого характеру. Втім, наразі перевірка всіх можливих причин події триває.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня у Вишгороді шестирічна дівчинка із собакою випала з 18 поверху та загинула.