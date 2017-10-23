У Києві одну з вулиць 15 хвилин заливало окропом, постраждали авто (відео)

У Києві сталася водна аварія. На перетині вулиці Ямської та Лабораторної прорвало трубу з гарячою водою.

Інцидент стався близько 14:45 у понеділок, 23 жовтня, передає ТСН.

За свідченнями очевидців, вулицю впродовж 15 хвилин заливало окропом. Унаслідок аварії було пошкоджено кілька автомобілів.

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Власниці однієї з припаркованих машин довелося зайти в гарячу воду по коліно, щоб сісти в авто й спробувати його врятувати.

У свою чергу, бригада водоканалу, яка згодом прибула на місце інциденту, довго не могла розібратися, яке відомство відповідає за аварію.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Дня Незалежності у Солом'янському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою - "гейзер" б'є вище 4 поверху.