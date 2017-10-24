В "Олеському замку" на Львівщині заперечують зникнення експонатів музею
Працівники музею стверджують, що всі перераховані у звітах сховища експонати є в наявності.
В музеї "Олеський замок" на Львівщині спростовують інформацію про зникнення 621 експоната і називають ці звинувачення абсурдними. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За їх словами, співробітників звинувачують у зникненні музейних експонатів, бо хочуть звільнити з роботи. Працівники стверджують, що всі перераховані у звітах сховища експонати є в наявності. І не виключають, що подаватимуть до суду через неправдиві звинувачення.
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"В мене "на голові" більше дев’яти тисяч експонатів. Ми пройшли всі експонати – скульптури до двох тисяч, порцеляни до трьох тисяч, кожне блюдечко, кожну чашечку, все в нас зійшлося. Це є абсолютна фальсифікація і інвентаризація пройшла абсолютно нормально, я можу підтвердити будь-який експонат і чекаю на будь-яку перевірку", - каже головний хранитель музею "Олеський замок" Тетяна Сабодаш.
Натомість, директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк стверджує, що під час інвентаризації у фондах галереї недорахувалися скульптур, антикварних меблів, монет, глиняних предметів, картин та ікон. Найбільше бракує творів мистецтва в Олеському фондосховищі - найбільшому в Україні, що є відділом Львівської галереї.
"Не стільки йдеться про те, кого карати, хто винен, хто ні, бо ця ситуація, напевне, складалася десятиріччями, але найважливіше зробити висновки, а як мають зберігатися в майбутньому скарби мистецькі", - каже директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.
Грошову цінність зниклого, встановлять фахівці. Та у галереї вже заявляють, сума може сягати кількох мільйонів доларів.
Як повідомляв УНІАН, з фондів Львівської галереї мистецтв зник 621 музейний експонат – скульптури, стародруки, картини, цінні монети і навіть меблі. Нестачу було виявлено під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які входять у галерею.
Головна хранителька музею "Олеський замок" Тетяна Сабодаш нещодавно звернулась із листом до президента Петра Порошенка, в якому заявила, що Тарас Возняк її безпідставно звинувачує у зникненні монет та у підміні музейних експонатів.