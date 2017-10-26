Замах на "радикала" Мосійчука: кількість жертв зросла

Внаслідок вибуху під час замаху на нардепа Ігоря Мосійчука в Києві помер вже другий чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-нардеп Василь Горбаль. За його словами, чоловік помер у 17-й лікарні.

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"Ще одним постраждалим виявився випадковий перехожий, місцевий житель. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Upd. Співчуваю близьким загиблого", - йдеться в його повідомленні.

Інформацію про другого загиблого в коментарях до посту також підтвердив нардеп від фракції "Народного фронту" Микола Княжицький.

"Кривавий вечір... Загиблих двоє. Охоронець Мосійчука й перехожий, на ім'я Михайло, помер у 17-й лікарні... Віталій Бала дуже важкий, критичний стан. Усі подробиці та версії вранці", - пише, у свою чергу, помічник Ляшка Юрій Федун.

Про другого загиблого інформацію підтвердив й кореспондент ТСН. Зазначається, що чоловік перебував у 17-й лікарні, де й політолог Бала.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, й один чоловік – охоронець нардепа – загинув. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені до лікарень з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.