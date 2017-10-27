Офіцера поліції поранено ножем під час затримання грабіжників у Кропивницькому (фото)

У Кропивницького четверо зловмисників на вулиці намагалися відібрати гроші у перехожих. На допомогу прийшли патрульні, пише на своїй сторінці в Facebook начальник департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков.

За його словами, ввечері 26 жовтня один заступник комбата управління патрульної поліції Кропивницького побачив чотирьох людей, які, погрожуючи ножем, намагалися забрати гроші у перехожих.

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Потім він зателефонував Денису, а той одразу викликав екіпаж і вийшов на вулицю, оскільки це все відбувалося поряд з його будинком.

"Підсумок: двох крадіїв затримано, двоє втекли, громадяни у безпеці, Денис на операційному столі з ножовим пораненням у спину. Його життю нічого не загрожує, нирку не зачепило", - йдеться в повідомленні Жукова.

Раніше поліція повідомляла, що 25 жовтня в центрі Запоріжжя невідомі поранили ножем чоловіка й спалили його автомобіль Toyota Land Cruiser.