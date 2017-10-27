Офіцера поліції поранено ножем під час затримання грабіжників у Кропивницькому (фото)
Офіцер патрульної поліції отримав ножове поранення під час затримання чотирьох зловмисників.
У Кропивницького четверо зловмисників на вулиці намагалися відібрати гроші у перехожих. На допомогу прийшли патрульні, пише на своїй сторінці в Facebook начальник департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков.
За його словами, ввечері 26 жовтня один заступник комбата управління патрульної поліції Кропивницького побачив чотирьох людей, які, погрожуючи ножем, намагалися забрати гроші у перехожих.
Читайте такожУ Миколаєві близько сотні молодиків влаштували масову бійку (фото, відео)
Потім він зателефонував Денису, а той одразу викликав екіпаж і вийшов на вулицю, оскільки це все відбувалося поряд з його будинком.
"Підсумок: двох крадіїв затримано, двоє втекли, громадяни у безпеці, Денис на операційному столі з ножовим пораненням у спину. Його життю нічого не загрожує, нирку не зачепило", - йдеться в повідомленні Жукова.
Раніше поліція повідомляла, що 25 жовтня в центрі Запоріжжя невідомі поранили ножем чоловіка й спалили його автомобіль Toyota Land Cruiser.