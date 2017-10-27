У Києві суд призначив 22-річній матері, яка хотіла продати сина, заставу у майже мільйон гривень

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід жінці, підозрюваній у намірі продати сина за 35 тисяч доларів, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 944 тис. гривень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

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«Слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 590 розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб (944 тисячі гривень)», - йдеться у повідомленні.

Жінка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

Поліція 25 жовтня затримала 22-річну жительку міста Васильків, яка намагалася продати свого дворічного сина. Правоохоронці з’ясували, що жінка проживала зі своїм співмешканцем і сином, "вела аморальній спосіб життя".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва було викрадено 1,5 місячну дівчинку, доки батько забирав з дитсадка старшу доньку. Згодом було затримано 20-річну зловмисницю, яка заявила, що її дитина померла, після чого вона вирішила викрасти чужу.