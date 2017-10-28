У Києві на Подолі зійшов із рейок трамвай (фото)

14:16, 28 жовтня 2017
Інциденти
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Інцидент трапився на перетині вулиць Кирилівська та Оленівська.

Трамвай зійшов з рейок / фото tsn.ua

У Подільському районі Києва трамвай маршрутом №19 з’їхав з рейок і зупинився посеред дороги. Про це повідомляє ТСН.ua.

Інцидент трапився на перетині вулиць Кирилівська та Оленівська. Прямував громадський транспорт у бік Контрактової площі.

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Трамвай чаcтково перекрив проїжджу частину, але заторів наразі немає.

Трамвай частково перекрив проїжджу частину / фото tsn.ua

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві із рейок зійшов швидкісний трамвай

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Теги: #інфраструктура Києва#трамвай зійшов із рейок#трамвай на Подолі#європейський транспорт