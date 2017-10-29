У Києві поліцейські влаштували аварію - ЗМІ
Аварія сталася, коли поліцейські поспішали на виклик та врізались в інший автомобіль.
У Києві за участі поліції сталася ДТП, це сталося на площі Перемоги, пише ТСН.
Повідомляється, що за попередньою інформацією, винуватцями ДТП є саме правоохоронці, які поспішали на виклик.
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Автомобіль, у який врізались поліцейські, срйозно пошкоджено. На місці перебувають щонайменше дві машини поліції.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі прокуратура розслідує можливе приховування посадовими особами патрульної поліції Одеси фактів ДТП за участю службових автомобілів. Як повідомив УНІАН представник прокуратури області, на даний час перевіряється заява громадянина, в якій викладено інформацію про можливе приховування посадовими особами патрульної поліції Одеси фактів дорожньо-транспортних пригод, скоєних на службових автомобілях Toyota Prius. У прокуратурі пояснили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою і службовим становищем).