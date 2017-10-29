У Києві чоловік вчинив самогубство, викинувшись з шостого поверху. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Нещасний випадок стався в Оболонському районі. Чоловік вистрибнув з 6-го поверху будинку, розташованого на проспекті Маршала Рокоссовського, 2б.

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Він отримав травми не сумісні с життям.

Раніше в Одеському СІЗО вчинила самогубство жінка, підозрювана у вбивстві 4-місячної доньки.