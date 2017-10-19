В Одеському СІЗО вчинила самогубство жінка, підозрювана у вбивстві 4-місячної доньки

В Одеському слідчому ізоляторі вчинила самогубство жінка, яка підозрюється в тому, що 11 жовтня вбила свою чотиримісячну дитину. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні вранці в поліцію надійшло повідомлення про те, що в слідчому ізоляторі покінчила життя самогубством жінка, яка напередодні вбила свою дитину.

За даним фактом Малиновський відділ поліції почав кримінальне провадження, передбачене статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Обставини того, що сталося в СІЗО, встановлюються. У відділі комунікацій відмовилися уточнити, яким чином сталася надзвичайна подія.

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Разом з тим, за даними радника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, жінка порізала вени на руках.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в Приморському районі Одеси затримано 28-річну жінку, підозрювану у вбивстві своєї доньки - задушила немовля подушкою. Про те, що сталося в поліцію повідомив чоловік підозрюваної.

Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, виявили вбиту дитину в одній з кімнат квартири, в якій проживає подружжя. Також у квартирі перебувала мати немовляти, яку відразу затримали. Жінка пояснила, що після народження дитини відчувала моральне виснаження, їй здавалося, що вона погано доглядала за донькою. Також правоохоронці встановили, що напередодні підозрювана хотіла накласти на себе руки, прийнявши велику кількість снодійного. Однак це їй не вдалося - таблетки не подіяли.