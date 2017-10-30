На Харківщині загинув чоловік від час спроби розібрати снаряд часів Другої світової війни

У Харківській області чоловік загинув в результаті вибуху артилерійського снаряду часів Другої світової війни. Він шукав металобрухт, одну знахідку намагався розібрати, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Чоловік отримав поранення, його відвезли до хірургічного відділення місцевої лікарні, де він помер.

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Зазначається, що до правоохоронців з приводу вибуху звернулися вчора о 15:20. Зокрема повідомили, що у місті Куп’янськ в одній із будівель на вулиці Загреблянській пролунав вибух. На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони з'ясували, що 45-річний чоловік займався пошуками металобрухту, одну із знахідок намагався розібрати, це спричинило вибух.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили артилерійський бронебійний снаряд із зарядом вибухової речовини всередині калібром 76 мм зі слідами корозії часів Другої світової війни, його відправили на експертизу.

Слідчі внесли дані за цим фактом до ЄРДР за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.