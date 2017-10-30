Жахлива ДТП з маршрутками під Києвом: багато постраждалих, водія довелося вирізати з авто (фото, відео)

У понеділок вранці в селі Лютіж Вишгородського району сталася масштабна аварія за участю двох пасажирських маршруток. В результаті ДТП постраждали 5 осіб. Про це повідомляє ГУ НП Київської області.

"ДТП сталося близько восьмої ранку. За попередніми даними, пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter з невстановлених причин викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з мікроавтобусом "Богдан". До лікарні з травмами госпіталізували обох водіїв і трьох пасажирів", – йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції Київщини, причини і обставини події з'ясовуються. Відкрито кримінальну виробництво ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального Кодексу". Слідчі дії тривають.

Читайте такожНа Харківщині в ДТП потрапив автобус зі школярами: постраждали 9 осіб, у тому числі 7 учнів

За словами очевидців, на місці також працювали рятувальники, які допомагали діставати травмованого водія з понівеченого "Богдана". Бійцям Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося вирізати його з понівеченого автобуса, повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині під час аварії одна людина загинула, 8 потрапили до лікарні. Водій автомобіля «Мersedes Sprinter», не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з мікроавтобусом, який рухався попереду в попутному напрямку.