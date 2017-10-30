Комунальники відмовили в компенсації родині хлопця, який загинув через падіння плити під’їзду

Безвідповідальність комунальників убила молодого хлопця на Дніпропетровщині. Там на голови трьох юнаків впала багатотонна плита і стіна під’їзду. Двом пощастило вижити. Про це повідомляє "Факти".

Плита обвалилася в той момент, коли під нею стояли троє хлопців. Трагедія сталася біля багатоповерхівки у містечку Кам’янське. Двоє постраждалих з травмами у лікарні Дніпра. Кажуть, під під’їздом чекали товариша. Плита і стіна завалилися раптово.

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"Я встиг вистрибнути. Мені тільки ногу затисло. Кирила затиснуло повністю, тільки одна голова стирчала. А Саша не встиг вистрибнути", - каже постраждалий, Євген Таран.

Зараз стан хлопців медики розцінюють як неважкий. П’ятиповерхівка аварійна, заяви про це її мешканці, вони писали в ЖЕК і чиновникам. Проте на звичайних людей ніхто не зважав.

Останню колективну скаргу люди власноруч віднесли комунальникам 3 тижні тому. Проте реакції не було. Людям заявили, що мають на розгляд законні 30 календарних днів. Смерть юнака комунальники назвали нещасним випадком. Наразі тривають слідчі дії.

Комунальники пообіцяли провести інвентаризацію житлового фонду містечка. Та виплачувати компенсацію родині загиблого не будуть – це не передбачено їхнім бюджетом.

До слова, бетонна плита під під’їздом вбила підлітка в Кам’янському.