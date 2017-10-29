Трагедія на Дніпропетровщині: плита під'їзду звалилася та вбила підлітка, ще двох травмувала (фото)

У місті Кам’янське Дніпропетровської області внаслідок обвалу козирка та бокової стіни під’їзду житлового будинку загинув 17-річний підліток, двох його однолітків травмовано та госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

За її словами, інформація про надзвичайну подію, що сталася в житловому будинку за адресою: вул. 8 Березня, 41, надійшла на телефон служби «101» у суботу, 28 жовтня, близько 19 години.

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За попередньою інформацією, підлітки сиділи на лавці біля під’їзду, коли на них впав козирок та бокова плита.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу плити.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області. Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України (службова недбалість).