У Києві зупиняли рух на синій гілці метро: пасажир упав на колію

30 жовтня у Києві було призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії метрополітену. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

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Зазначається, що на "Контрактовій площі" пасажир упав на колію.

"Увага! Призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Контрактова площа", - йдеться у повідомленні підземки.

Наразі, як додали згодом у київському метро, рух поїздів на синій гілці відновлено.

Як повідомляв УНІАН, у Києві потрапив під потяг метро та загинув 33-річний чоловік.