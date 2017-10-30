У Києві зупиняли рух на синій гілці метро: пасажир упав на колію
12:54, 30 жовтня 2017Інциденти
595 0
Рух призупиняли через падіння пасажира на колію на станції "Контрактова площа".
Людина упала на колію / фото УНІАН
30 жовтня у Києві було призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії метрополітену. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
Читайте такожУ Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через "замінування"
Зазначається, що на "Контрактовій площі" пасажир упав на колію.
"Увага! Призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Контрактова площа", - йдеться у повідомленні підземки.
Наразі, як додали згодом у київському метро, рух поїздів на синій гілці відновлено.
Як повідомляв УНІАН, у Києві потрапив під потяг метро та загинув 33-річний чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter