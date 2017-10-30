У Києві авто провалилося під асфальт (фото)
16:22, 30 жовтня 2017Інциденти
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На місці НП працювали рятувальники, постраждалих немає.
Легкове авто провалилося під асфальт / фото facebook.com/elena.volyanska
У Києві на повороті з вулиці Уманської до будинку на Чоколівському бульварі, 42а, під авто провалився асфальт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває... Вимило асфальт - й авто провалилося", - йдеться у повідомленні. При цьому наголошується, що унаслідок інциденту потерпілих немає.
Як повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу. Через прорив труби не було ні гарячої води, ні опалення. Пізніше комунальники почали ліквідовувати наслідки НП.
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