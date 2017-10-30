У Києві авто провалилося під асфальт (фото)

У Києві на повороті з вулиці Уманської до будинку на Чоколівському бульварі, 42а, під авто провалився асфальт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває... Вимило асфальт - й авто провалилося", - йдеться у повідомленні. При цьому наголошується, що унаслідок інциденту потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, у Солом'янському районі Києва на Караваєвих дачах на вул. Ушинського прорвало теплотрасу. Через прорив труби не було ні гарячої води, ні опалення. Пізніше комунальники почали ліквідовувати наслідки НП.